На российских позициях нашли новую модификацию мины с полной документацией на нее

Российские военные саботируют приказы своего командования и оставляют документы на новые образцы вооружения целыми и невредимыми.

Об этом сообщает разведывательное сообщество Informnapalm.

"Некоторые сдаются в плен и под определенные гарантии или пожелания рассказывают, где прикопали интересные подарки с документами", - говорится в сообщении.

Сейчас опубликованы фото и документация нового трофея, захваченного на позициях российских войск. Это относительно новая российская разработка мины, о которой в интернете фактически еще нет информации.

"Маркировка ОЛА-8Т указывает, что ее состав: октоген – 77%, алюминий – 8%, соединение (ЛД-70, полиакриловый полимер, стабилизатор) – 15%. Скорость детонации 8430 м/c», – отметили в Informnapalm.

Напомним, ранее в Харьковской области ВСУ захватили «полный комплект» российских «Орланов».