В Херсонской области оккупанты продолжают мародерить и похищать неугодных граждан

За минувшие двое суток полиция Херсонщины открыла 26 уголовных производств по военным преступлениям российской армии и сторонникам оккупационного режима на территории области. Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, грабить имущество, похищать людей.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Так, в Скадовском районе военные рф во второй раз похитили супругов местных жителей за их активную проукраинскую позицию.

В городе Каховка военные рф забрали из дома супругов за их отказ проголосовать на псевдореферендуме.

В Херсоне военные рф и представители незаконных вооруженных формирований повредили и похитили оборудование с предприятия по производству минеральных порошков.

В Херсоне в офис частного предприятия, специализирующегося на оптовой торговле продуктами питания и кормами, прибыли представители оккупационных властей и в ультимативной форме потребовали перерегистрировать предприятие в налоговой службе рф. В случае отказа угрожали захватить фирму насильно.

На территории Великолепетского поселкового совета представители оккупационных властей противоправно изъяли и используют для собственных нужд служебный автомобиль центра первичной медико-санитарной помощи.

Кроме того, в Херсоне полицейские разоблачили коллаборантку, сторонницу «русского мира». Местная жительница сотрудничает с врагом и оказывает оккупантам информационную поддержку через свой YouTube-канал. Предательница распространяет видеозаписи, в которых публично оправдывает вооруженную агрессию рф против Украины и поддерживает действия оккупационных властей.

Еще разоблачен коллаборант из числа бывших работников пенитенциарного учреждения. Мужчина принял предложение оккупационных властей и добровольно занял должность так называемого «первого заместителя начальника Управления службы исполнения наказаний в Херсонской области». Также коллаборант принял участие в организации и проведении псевдореферендума и возглавил избирательную участковую комиссию на спецучастке.

Полиция также разоблачила коллаборантку в Скадовском районе. Жительница одного из сел приняла предложение оккупационных войск к сотрудничеству и добровольно заняла должность «заместителя директора по учебной работе общеобразовательной сельской школы». В настоящее время она внедряет стандарты образования по образовательным программам государства-агрессора.

Также Херсонщина постоянно подвергается артиллерийским обстрелам и ракетным ударам со стороны армии рф. Враг обстрелял почти все населенные пункты на линии столкновения, есть раненые среди мирного населения. Больше повреждений и разрушений гражданской инфраструктуры, частных домов, хозяйственных сооружений зафиксировано в пгт Архангельское и Высокополье, селах Токарево, Ивановка, Ольгино, Миролюбовка, Орлово.