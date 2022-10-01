В Донецкой области ВСУ нанесли удар по скоплению российской техники – из строя вывели 8 вертолетов

Подтверждено огневое поражение противника в районе населенного пункта Кирилловка Донецкой области, уничтожены до 20 единиц военной техники, значительные повреждения получили до 8 боевых вертолетов врага.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение двух опорных пунктов, 14 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 противника.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и материально-техническими средствами, два объекта противовоздушной обороны, а также десять других важных объектов противника.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Нью-Йорк, Зайцево, Невельское и Победа.