Российские олигархи продолжают терять богатства – только за месяц они лишились $40 миллиардов

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2022 года уменьшилось на 94 миллиарда долларов.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Месяц назад эти потери оценивались лишь в 54 миллиарда. Больше всех в абсолютных цифрах потеряли Алексей Мордашов (потерял 9,8 миллиарда; сейчас состояние оценивается в 19,1 миллиарда), Геннадий Тимченко (минус 9,7 миллиарда; сейчас – 12,8 миллиарда) и Владимир Лисин (минус 9,1 миллиард; сейчас – 18,9 миллиарда). В процентном соотношении лидером по потерям оказался Виктор Вексельберг – его состояние уменьшилось более чем на 60% до 11,2 миллиарда.

Роман Абрамович, которого часто упоминают как посредника в переговорах между россией и Украиной, потерял почти половину состояния – оно уменьшилось на 8,3 миллиарда долларов и сейчас оценивается в 9,7 миллиарда. По состоянию на данный момент в рейтинг Bloomberg Billionaires Index входят 27 россиян (из 500 участников рейтинга).

После полномасштабного вторжения россии в Украину многие крупные бизнесмены, которые, по мнению Запада, имеют связи с кремлем, попали под санкции. Их активы в США, Великобритании и Евросоюзе оказались заморожены.