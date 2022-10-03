ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: США собираются передать Украине еще четыре установки HIMARS

Уже 223-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 3 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 4 октября.

Информация постоянно обновляется...

00:45 Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине уже во вторник – он будет содержать четыре установки HIMARS, которые будут переданы немедленно.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, новый пакет военной помощи США в Украине будет оцениваться в 625 миллионов долларов. Кроме HIMARS туда также войдут боеприпасы, мины и противоминные транспортные средства.

Новый пакет помощи ранее анонсировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

00:35 В западном военном округе армии рф сменился командующий. Об этом сообщает «Медуза». Вместо генерал-полковника Александра Журавлева командующим стал генерал-майор Роман Бердников.

Бердников – выпускник Киевского суворовского училища 1991 года. С 2021 года он командовал группировкой россии в Сирии.



00:27 Франция готовится передать Вооруженным силам Украины 20 современных бронетранспортеров Bastion производителя Arquus.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на издание La Tribune.

По информации издания, контракт между компанией Arquus и Министерством обороны Франции уже почти доработали и поставки могут выполнить в кратчайшие сроки. 12,5-тонный бронетранспортер Bastion способен перевозить до 10 бойцов. Он оснащен турелями под 7,62 или 12,7 мм пулеметы.

