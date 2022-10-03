Верховный суд США отказался снять санкции с российского олигарха Дерипаски

Верховный суд США отклонил иск российского миллиардера Олега Дерипаски, требовавшего отменить санкции, наложенные на него в связи с войной рф против Украины.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Bloomberg.

Олигарх пытался доказать, что ответственный за санкции отдел Минфина США превысил свои полномочия, потому что они не были привязаны к «чрезвычайному положению», которое дает президенту США полномочия вводить санкции. В подтверждение своей позиции Дерипаска ссылался на коммюнике Управления по контролю за иностранными активами, где говорилось, что санкции вводятся в ответ на «злонамеренную деятельность россии в мире», а США не объявляли чрезвычайное положение на таких основаниях.

Суд постановил, что формулировка в пресс-релизе не отрицает «куда более конкретные причины, которые OFAC приводил в обосновательных записках для введения санкций против Дерипаски».

За несколько дней до этого США обвинили Дерипаску и его соратников в нарушении санкций. Первые санкции против российского миллиардера были введены еще в 2014 году после оккупации Крыма. Напомним, что Дерипаска остается фактическим владельцем Николаевского глиноземного завода.