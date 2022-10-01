«Продолжаются жестокие бои на многих участках фронта», - Зеленский об освобождении новых населенных пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня продолжилось наступательное движение нашей армии. Есть новые освобожденные населенные пункты в нескольких областях.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– Продолжаются жесткие боевые действия на многих участках фронта. Но перспектива этих боевых действий остается очевидной: все больше оккупантов пытается убежать, все больше потерь несет вражеская армия, все большее понимание того, что россия совершила ошибку, пойдя войной против Украины.

- Ей не помогут псевдореферендумы, объявления об аннексии, разговоры о вымышленных ими границах, которые нарисованы непонятно где. Есть четкая и международно признанная граница Украины. Есть жизнь, которую мы должны защитить, есть безопасность, которую мы должны восстановить. И все это произойдет. Все это мы делаем… Невозможно победить народ, сохраняющий единство и знающий, за что воюет… Я благодарю всех, кто помогает нам защищать свободу. Слава всем, кто борется за Украину! – сказал Зеленский.