Война на Николаевщине: У оккупантов ракеты взрывались сразу после запуска

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты искренне говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 4 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 3 октября доступна по этой ссылке.

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07:12 В Херсонской области ночью зафиксировали, как оккупанты начали запуск ракет, однако они начали взрываться почти сразу после запуска.