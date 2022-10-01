Оккупационные войска, которые выбили из Лимана и севера Херсонщины, считались в рф одними из лучших, – ISW

За последние сутки украинские войска добились значительных успехов в районе Лимана Донецкой области и на севере Херсонской области. Российские подразделения, разбитые на этих фронтах, ранее считались одними из главных сил рф.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Русские группировки на севере Херсонской области и на лиманском фронте в основном состояли из подразделений, которые до войны считались одними из главных обычных боевых сил россии", - говорится в отчете.

Подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии отошли из Лимана на тыловые позиции вблизи Кременной перед 2 октября.

Ранее российские источники сообщали, что в Херсонской области действуют подразделения ВДВ рф, в том числе 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия.

«Как 144-ю мотострелковую дивизию, так и 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию ранее считали одними из самых элитных сил россии, и их очевидные неудачи удержать территорию во время крупных украинских контрнаступательных действий согласовываются с предварительной оценкой ISW о том, что даже самые войска вооруженные силы все больше деградируют, тогда как война продолжается», – сообщают аналитики.

Такая же ситуация наблюдалась при разгроме 4-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии ранее во время контрнаступления в Харьковской области.