После твитов Илона Маска об «условиях» завершения войны упала стоимость акций Tesla

Акции компании Tesla потеряли почти 9% стоимости на фоне публикации ее основателем Илоном Маском своего видения «условий» завершения войны между Украиной и россией, среди которых предложение отдать рф Крым.

Об этом пишет hromadske.

Как известно, американский миллиардер Илон Маск предложил в Twitter свой вариант украино-российского мира, означающий существенные уступки Украины в пользу рф. Затем Маск написал еще два твита о том, что нужно спросить жителей Донбасса и Крыма, какой стране они хотят жить, и о том, что у россии больший мобилизационный ресурс, чем у Украины. Этот пост получил обсуждение в социальных сетях. В том числе, Маску жестко ответили и украинские политики, в том числе Владимир Зеленский.

По данным биржи Nasdaq, стоимость одной акции Tesla упала почти на 23 доллара и теперь составляет около $242.

Падение акций Tesla продолжалось в течение всего дня. В настоящее время компанию оценивают в 706 миллиардов долларов.