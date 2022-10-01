«Долбо*бов понаставляют, бл*дь»: Оккупант пожаловался на неумелых командиров и отсутствие обеспечения

Оккупант рассказал о проблемах с командирами и плохом обеспечении захватчиков.

Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора одного из оккупантов, обнародованного Главным управлением разведки МОУ.

– Знаешь, командиров бы нормальных дали нах*й, а то добо*бов понаставят, бл*дь. А потом ты должен приказы их выполнять и от трех до пяти тебе грозит. Когда тебя на верную смерть отправляет, а сам, нах*й, прячется, бл*дь. А когда ужратые… в какашку постоянно, на*башится, бл*дь. Сук*, всё против нас. Я вообще не понимаю эту ху*ню. Как, с*ка, при Сталине: ни шагу назад. Одеть нех*й нех*й. Сегодня на позицию еду. Где, на*й, бушлаты, *б твою мать? Время, ночью уже зима, чуть ли не минус, бл*дь. Х*й что везут, уже приходится самому себе покупать. Зато задачи ставят тебе *банутые. Хочешь выполняй, не хочешь – едь в тюрьму.