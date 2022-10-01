Нацгвардия показала видео из российской пыточной в освобожденной Казачьей Лопани

Российские оккупанты превратили центр Казачьей Лопани в локацию пыток и ужасов. Сотни украинских граждан прошли эти подвалы и бесчеловечные испытания.

Об этом говорится в видео, опубликованном Национальной гвардией Украины.

Гвардеец Андрей по службе бывает в деоккупированной Казачьей Лопане ежедневно. Ему приходится много общаться с местными жителями. Он слышал множество свидетельств о террористическом режиме, установленных захватчиками в поселке. Одно из мест, где происходили пытки, показал и нам.

– Вот этот подвал. Россияне в нем держали и пытали людей. Есть еще одно здание. Там тоже проводились допросы. Там мы нашли телефон [ТА-57, т.н. телефон «тапик»], которым пытали – он заводится, к телу присоединяют клеммы, и он бьет током. Здесь были гражданские, военнопленные, атовцы, – рассказал гвардиец Андрей.

Враг в этом же подвале не брезговал употреблять наркотические средства и алкоголь, есть, развлекаться и т.д.

Эту информацию подтверждают также представители органов местных самоуправлений. Причем таких мест только в Казачьей Лопане было несколько.

- Многие молодые девушки были изнасилованы захватчиками. Сделали подвал для пыток. Наших волонтеров туда бросали. Их забивали. Не кормили. Подвязывали к потолку. Девушкам срывали ногти. Ребятам наматывали провода на гениталии. Через этот подвал проходил наш депутат городского совета. Ему выбили зубы, поломали ребра. Его вывезли в россию. По последней информации его судили, и он находится в российской тюрьме, — рассказывает председатель Дергачевской территориальной общины Вячеслав Задоренко.

Он добавил, что русские запугали родителей и заставили их написать поручение на вывоз детей в оздоровительные лагеря.

— Увезли детей на территорию россии. В настоящее время фиксируется, что дети находятся в Красноярском крае. Наша служба по делам детей пишет письма на ООН, на Красный Крест, чтобы вернуть детей в Украину — наше государство.

Российские захватчики также постоянно удовлетворяли свои меркантильные потребности на средства местного населения. В этом ему часто помогали коллаборанты и люмпены.

- Российские мародеры – пять мужчин с автоматами пришли: «Дед, открывай сарай!» Говорю: «А что вы там забыли?» А они: «Открывай мы тебе сказали! Выводи скутер Yamaha. А я ему, говорю, что оно не мое, мне восемьдесят лет таскать все это сил нет. Так они сами его выкатили. Я едва сдержался, чтобы не ударить его, потому что у него автомат, и он перед этим хотел собаку застрелить, — делится местный житель Анатолий Полтораченко.

С момента полномасштабного вторжения он несколько раз едва не погиб во время артиллерийских дуэлей. Многие люди, говорит он, очень боятся возвращения кафиров, и потому молятся за то, чтобы Бог даровал Победу Украинским защитникам, потому что только они способны гарантировать мир, свободы и права граждан на нашей земле.

Как известно, места, где незаконно содержали и пытали сотни украинских граждан, были созданы россиянами в целом ряде оккупированных населенных пунктов. Самые известные аналоги донецкой «Изоляции» были в Изюме, Балаклее, Волчанске [Агрегатный завод], Купянске и т.д.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил с начала полномасштабного вторжения россия депортировала из Украины семь тысяч украинских детей. Пока наши государству удалось вернуть только пятьдесят одного несовершеннолетнего.

Как известно, в освобожденном селе Казачья Лопань Харьковской области было начато расследование деятельности так называемой «народной милиции», которая действовала в населенном пункте во время его оккупации. По данным следствия, во время оккупации населенного пункта представители страны-агрессора создали в нем псевдо-правоохранительный орган, устроили в подвальном помещении застенок и в нем пытали гражданских.