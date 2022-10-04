В Днепре накрыли мощную нарколабораторию, приносившую до ₴5 миллионов выручки ежемесячно – ОПГ «крышивал» правоохранитель

Служба безопасности и Государственное бюро расследований нейтрализовали мощную наркогруппировку, занимавшуюся промышленным производством и массовым сбытом метамфетамина в Днепре.

Об этом сообщили в пресс-службах СБУ , ГБР и прокуратуры.

Ежемесячно злоумышленники производили оптовые партии психотропов на общую сумму до 5 миллионов гривен.

Установлено, что наркобизнес «крышевал» местный правоохранитель, входивший в состав преступной группы. Именно он предупреждал своих подельников об оперативных мерах, которые планировались в сфере борьбы с незаконным оборотом запрещенных веществ.

Кроме того, должностное лицо «помогало» организаторам наркогруппировки в приобретении прекурсоров, необходимых для изготовления метамфетамина. Для этого использовал личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.

По данным следствия, преступную организацию создал житель областного центра. К незаконной деятельности он привлек еще пятерых местных жителей, включая свою жену.

Злоумышленники наладили масштабное производство психотропов. Нарколабораторию обустроили в частном домовладении одного из участников группы.

Чтобы получить сырье для выработки «товара», они закупали у своих подельников контрабандные медсредства, содержащие соответствующие прекурсоры.

Готовую «продукцию» злоумышленники фасовали, а затем предлагали своим клиентам через анонимные мессенджеры и специализированные интернет-платформы. Для непосредственной передачи «заказа» применяли разветвленную локацию так называемых закладок.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ задокументировали преступные действия наркодельцов.

Во время обысков по месту их жительства, а также на территории подпольного «цеха» правоохранители обнаружили: партию запрещенных веществ; оборудование для их изготовления; мобильные телефоны и черновую документацию с доказательствами противоправной деятельности; почти 20 тысяч долларов наличными, полученными преступным путем.

В настоящее время всем шестерым злоумышленникам сообщено о подозрении по: статье 255 («Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней»), статьей 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств» , психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к наркобизнесу.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводили сотрудники СБУ Днепропетровской области совместно с ГБР и Национальной полицией при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.