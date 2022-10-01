Совфед рф «ратифицировал» аннексию четырех украинских областей

Совет федерации рф одобрил ратификацию договора о принятии оккупированных «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей в состав россии.

Противоречащее международным нормам решение орган принял во вторник, 4 октября.

«За» проголосовали 153 члена совета, присутствующие на заседании (всего в осставе 170 членов). Голосов против и воздержавшихся не было.

Теперь решение должен финально заверить владимир путин.

Как известно, накануне государственная дума рф единогласно ратифицировала «договор» о вхождении в состав россии так называемых «днр», «лнр», а также Запорожской и Херсонской областей.