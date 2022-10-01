«Выход за село – расстрел». Как бегут из оккупированных территорий на юге Украины

На юге Херсонской и Николаевской областей Украины продвижение ВСУ не столь активно, как в Харьковской области. После 29 августа украинские военные максимально приблизились к Александровке на Херсонщине. В соцсетях ошибочно распространили информацию, что это село уже освобождено.

Бои за села на Николаевщине и Херсонщине

На карте deepstatemap.live село Александровка по-прежнему находится под контролем российских военных. В Генштабе ВСУ об освобождении также не сообщали. Об Александровке мы спросили у старосты сел Лиманы и Лупарево Николаевской области Натальи Панаший. От Лупарево до Александровки около 12 километров по прямой, других населенных пунктов там нет.

Село Александровка в Херсонской области остается под оккупацией российской армии. Скриншот карты deepstatemap.live

«Ну вот смотрите, на сегодняшний день нам известно то, что Александровка находится в «серой» зоне. Там жизни практически никакой нет. Осталось до 10 местных жителей, которые не захотели эвакуироваться и как бы там проживают. Самих боев на территории Александровки пока нет. Село как таковое почти уничтожено и разрушено полностью, потому что оно попадало под обстрелы очень часто. Но картины по селу нет, нас туда не пропускают и не выпускают», – рассказала староста сел Лиманы и Лупарево Наталья Панаший.

О том, что Александровка все еще занята российскими подразделениями, рапортуют и российские журналисты, транслирующие официальную позицию Кремля. Поэтому, возможно, на видео, популярном в соцсетях, другая Александровка, Харьковской области, Изюмского района. Она действительно освобождена и тоже богата арбузами.

Активные бои за Александровку на Херсонщине продолжались еще с апреля. О том, что оккупационные войска стянули в село значительные силы, нам рассказывал командир роты 28-й бригады ВСУ.

Сергей Ткачук, командир роты 28-й бригады ВСУ, Николаевская область «Задача стояла зайти в населенный пункт Александровка, где столкнулись с российскими войсками. Не с простыми, а именно со спецами. Что артиллерия их сильна, что пехота, танкисты. Ключевые бои шли за Александровку. Первая история началась, когда хотели обойти Александровку и наткнулись на кучу танков и БМП, отойти было тяжело, но мы все-таки отошли. Попали в окружение», – вспоминает командир роты 28-й бригады ВСУ Сергей Ткачук.

Тогда из окружения, со слов Сергея Ткачука, он вывел 20 человек. 28-й бригаде удалось эвакуировать своих раненых.

В Николаевской области ВСУ берут под контроль село Солдатское, еще севернее украинские военные отвоевывают села Любомировку и Шмидтовое, приближаются к поселку Терновые Поды.

Села Любомировка, Терновые Поды и Шмидтовое на Николаевщине находятся в «серой» зоне. Скриншот карты deepstatemap.live

Издание «The Washington Post» сообщило, что верифицировало видео из поселка Терновые Поды на Николаевщине. На кадрах якобы стрельбу на Humvee (американский армейский грузовой фургон – ред.) из пулемета Browning M2 калибра 50 мм ведет американский доброволец Пол Смит.

Военные преступления в Новопетровке

Оккупированными остаются город Снигиревка в Николаевской области и села вокруг. Например, Новопетровка в девяти километрах от Снигиревки. Виталию Хижняку и его семье удалось вырваться из деревни.

«Переворачивали все, искали «нациков». Где не открывали, они выбивали все окна, каждый дом смотрели. Потом сказали, что село захвачено, выход за село – расстрел, передвигаться по селу можно только с белыми повязками на рукаве, чтобы была белая повязка и на велосипеде. На машинах или любом другом транспорте ездить запрещено», – рассказал Виталий Хижняк.

Российские военные разрешали выезжать из Новопетровки только через Крым, говорит Виталий. По его словам, он был свидетелем мародерства и военных преступлений оккупационных войск.

«У нас на улице, на краю улицы, двух соседей расстреляли. Вечером около 11 часов услышали выстрелы, а утром вышли, а они лежат посреди двора, получается, расстреляны. За что их расстреляли – никто не знает. Приходили, все проверяли, потому что по их позициям прилетало, и они всех людей проверяли, кто сдает позиции из села нашим ребятам, потому что прицельно давали им «прикурить», – вспоминает Виталий Хижняк.

Что происходит в Херсоне после начала контрнаступления ВСУ

От освобожденных ВСУ территорий до оккупированного Херсона около 40 километров. Журналист из Херсона Рустам Авдеев выехал из города в конце августа. Рассказывает, как изменились настроения в Херсоне после начала контрнаступления украинской армии.

Херсон. Российские военные на грузовике со знаком Z

«Как только ВСУ начали устанавливать контроль над мостами в Херсоне, в войсках РФ просто началась нереальная паника. Кому-то повезло – они захватили надувные лодки. Кому не повезло, они ограничились надувными кругами туристическими, которые на море обычно берут. Даже детские круги брали. Все что было, все что можно надуть и все что плавает, все они брали», – говорит Рустам Авдеев.

Херсон. Российские военные патрулируют оккупированный город

Из Херсона, по словам Рустама, выехали семьи российских военачальников и силовиков.

«Один из показателей, что из города уже выехали жены военных и ФСБшников. Их уже нет. В июне-июле их было много, они были всюду, гуляли в парках, были в магазинах. Их легко было узнать, потому что они выглядят ненатурально для Херсона. В Херсоне в жару никто не ходит в длинных платьях, нарядах таких. Их очень легко было узнать», – рассказывает Рустам Авдеев.

16 сентября ВСУ ударили по зданию администрации Херсона, в котором находились оккупационные власти. Это подтвердил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Но назначенный российскими военными чиновник оккупационной администрации в Херсонской области, Кирилл Стремоусов в своих видеообращениях опровергает панические настроения в городе и регионе.

«Херсонская область остается, есть и будет под контролем войск РФ. Никакой паники в городе Херсоне нет. Никто никуда не отступает. Более того, никто ничего не захватывает», – заявил Кирилл Стремоусов.

В Херсоне тяжелая ситуация с медикаментами, перебои с электричеством, говорит первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. После начала контрнаступления ВСУ оккупационные власти, образно говоря, «затянули гайки» еще сильнее.

Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского облсовета «Фильтрационные мероприятия усиливаются постоянно. Каждый раз мы говорим, что усиливаются. Вроде бы куда же еще, уже и так максимально. Но они делают еще что-то такое. Ищут движение сопротивления, ищут людей, которые помогают ВСУ и дают информацию о движении военной техники. Они понимают, что это очень важно, понимают, что наша разведка владеет большим количеством информации от людей, которые остаются там и передают эту информацию с координатами точно по геолокациям», – рассказывает Юрий Соболевский.

Также участились случаи задержания херсонцев.

«Задерживали в основном сначала активистов, сотрудников СБУ, полицейских и так далее. Потом перешли просто на какие-то нелогичные задержания. Сейчас и учителей задерживают. Всех. Нельзя сказать, что кого-то конкретно задерживают, задерживают всех подряд. По какой формуле, непонятно, но смахивает на то, что тех, у кого проукраинская позиция», – говорит херсонец Рустам Авдеев.

«Можно просто оказаться не в том месте и не в то время. Даже человеку, который не имеет отношения к движению сопротивления, но вот так случилось, как говорят. И самые страшные случаи, когда родственники обращаются к их военным, к этой областной власти так называемой, но там говорят: у нас такого человека нет, мы его не забирали. Это самое страшное, потому что ну куда тогда идти человеку», – рассказывает Юрий Соболевский.

Херсон. Очередь на выезд из оккупированного города. Российские войска проводят фильтрационные мероприятия

Усложнился и выезд из Херсона. Рустам Авдеев считает, что его семье еще повезло – выехали в Запорожье всего за три дня. Остальные простаивают на блокпосту в Васильевке по 7-8 дней.

«Наша машина была где-то 500-я с гаком в очереди. А за нами на следующий день заняли 300 или 400 автомобилей. Это именно те, которые ехали через Васильевку. И в первый день они пропускали. Но колонны машин развернули назад потому, что сами же начали поливать их артиллерийским огнем. Там стояли и по 8 дней. Вот те первые, которые были на выезд, они 8 дней стояли. И с детьми, и со старенькими, просили – не выпускали. Единственное, что выпускали иногда без очереди онкобольных. Женщина там ходила с ребенком, с грудничком, ему там месяцев 5-6 было, и они сказали: нет, вали отсюда», – вспоминает журналист из Херсона Рустам Авдеев.

Херсон. Рейсовий автобус з окупованого Криму до окупованого Херсона

По приблизительным подсчетам Юрия Соболевского, ежедневно через Васильевку из Херсона выезжают 500-800 человек. Сколько через Крым – статистики нет.

Жительница Херсона рассказала, как волонтеры помогают выехать на Крымский полуостров и дальше в Европу.

«Ну, наверное, через Крым, по-другому не знаю. Знакомые выехали в Польшу. Это двое взрослых и двое деток, они выехали в Польшу, ехали 75 часов через Крым. Мужа держали три с половиной часа. Вопросы там были конкретные, он вышел весь подавленный. Он еще три дня отходил от этих вопросов, что там спрашивали, она не говорит, боится», – сообщила жительница Херсона, которая пожелала не представляться в целях безопасности.

По очень грубым и условным подсчетам, говорит Юрий Соболевский, население Херсонщины из-за полномасштабного вторжения России сократилось вдвое.

Дмитрий Евчин, «Крым.Реалии» (проект «Радио Свобода»).