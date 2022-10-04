В «днр» террористы придумали, что у них были иностранные наблюдатели на псевдореферендумах, вписав их «задним числом»

Служба безопасности перехватила очередные российские документы, регламентировавшие проведение фейкового референдума РФ на временно оккупированной территории Донбасса. В ходе оперативной работы выявлены образцы приглашений «иностранных наблюдателей» по участию в незаконном плебисците на востоке Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Установлено, что соответствующие письма подписал так называемый «председатель центральной избирательной комиссии днр» Высоцкий 29 сентября. То есть, через два дня после формального завершения псевдоголосования.

Согласно полученным данным, представители местной оккупационной администрации пытались якобы пригласить 16 иностранцев к участию в фейковых мероприятиях в качестве зарубежных «наблюдателей». Среди них – граждане двух стран Европы и Центральной Азии.

При этом датой «регистрации» этих приглашений указано 20 сентября. Таким образом, враг пытался искусственно увеличить присутствие иностранных «гостей» на псевдореферендуме и за счет этого «легитимизировать» его на международной арене.

Однако сотрудники СБУ разоблачили и задокументировали преступные действия кафиров.

Кроме того, Служба безопасности идентифицировала и установила местонахождение всех предателей, коллаборантов и их «координаторов» из рф, причастных к организации незаконного плебисцита.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и части 5, 6 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности виновных лиц.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины объявили о подозрении 9 организаторам «референдумов» на оккупированных территориях востока Украины, включая главаря «лнр» Леонида Пасечника.