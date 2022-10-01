В россии «мобилизованым» не выдают форму, у них нет спальных мест, еды и денег – военторги подняли цены, а за «откос» требуют полмиллиона рублей взятки

Мобилизированным в россии не хватает спальных мест, еды, формы и денег, военторги резко повысили цены на товары, растут случаи невыплаты обещанных зарплат за службу, а полиция готовится к подавлению будущих протестов.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В рамках проведения мобилизационных мероприятий на территории омского танкового инженерного института планировалось размещение 6000 человек. Впрочем, к 30 сентября в институт фактически прибыло 9000 мобилизованных. Было сообщено, что к 1 октября должно прибыть еще 2000 мобилизованных.

Руководство заведения не имеет возможности обеспечить этот личный состав даже минимальными условиями для проживания и питания. Нет спальных мест, не хватает туалетов, в помещениях отсутствует отопление. Ночью температура воздуха опускается до минус 6. Среди мобилизованных много больных, которым не оказывается медицинская помощь. В связи с этим новоприбывшие отправляются в город екатеринбург, но там ситуация аналогичная. К тому же, большинство мобилизованных не получили военной формы с формулировкой – «не хватило».

Военный комиссар центрального и сеймского округов Игорь сообщил командованию о значительных сложностях при проведении мобилизации. Подобные мероприятия не проводились с 1941 года и административная система просто не готова к выполнению поставленных задач. По его словам: «люди отключают домофоны и не открывают дверь». В результате 27 сентября из 170 повесток было вручено только 16, а 28 сентября из 180 – 10.

В Брянской и Курской областях мобилизованные вынуждены сами покупать форму и снаряжение. При этом владельцы военторгов резко повысили цены, что вызывает массовое недовольство и жалобы.

В бурятии нарастает недовольство повальной мобилизацией. В частности, в деревне Баргузин были мобилизованы даже те мужчины, которые вообще никогда не служили в армии. Всех мобилизованных направили в административный центр Борзя забайкальского края. Выяснилось, что на пункте сбора отсутствуют теплые вещи, поэтому жители Баргузина были вынуждены собирать «гуманитарную помощь» для мобилизованных односельчан.

«В целом работа военкоматов в россии характеризуется как «хаотическая». Соответствующие должностные лица, пытаясь выполнить план частичной мобилизации, выдают повестки независимо от возраста, состояния здоровья и военного опыта. Возникли существенные проблемы с денежным обеспечением как мобилизованных, так и военнослужащих рф по контракту. Учащаются случаи невыплаты денежных вознаграждений, увеличивается количество обращений в суд и прокуратуру с целью получения обещанных выплат. Вместе с тем за возможность уклонения от мобилизации требуют взятки до 500 тысяч российских рублей», - сказано в сообщении.

Чтобы обуздать очередные антимобилизационные протесты полиция рф активизирует подготовку новых подразделений «особого назначения».

Напомним, Британская разведка отмечает, что президент рф владимир путин быстро признал, что с объявленной им мобилизацией есть проблемы, тогда как местным чиновникам не объяснили ее масштабы и юридические основания.