Путин направил к границе с Украиной «ядерный поезд», – The Times

Президент рф владимир путин, вероятно, направил в сторону линии фронта так называемый «ядерный поезд» и планирует испытание ядерного оружия вблизи Украины.

Об этом сообщает The Times.

Путин дал понять, что готов применить ядерное оружие для защиты рф, и напряженность усилилась после аннексии им четырех областей Украины, где идут ожесточенные бои. И вот теперь колонна бронетранспортеров БПМ-97 и другой военной техники движется через центральную Россию, о чем пророссийский канал «Рыбарь» сообщил в Telegram.

По сообщениям, эта сложная техника, которая включает противоминное вооружение, принадлежит 12-му Главному управлению российской армии, которое руководит центральными хранилищами ядерного оружия.

Польский военный аналитик Конрад Музыка отметил, что этот поезд отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, обслуживание, транспортировку и выдачу соответствующим подразделениям.

Это может означать, что ядерное оружие везут на фронт, или это может быть попыткой путина угрожать и запугивать Запад.

Музыка написал в Твиттере об изображении поезда: «Значит ли это, что это видео показывает подготовку к ядерному взрыву? Не совсем. Есть и другие более вероятные объяснения».

По его мнению, это может быть посланием Запада или военная техника может использоваться в учебных целях.

НАТО, по информации британского издания, уже предупредил союзников о возможных ядерных испытаниях российской федерации недалеко от границы с Украиной.

Как сообщалось, разведка НАТО предупредила союзников о возможном испытании россией суперторпеды «Посейдон», оснащенной ядерным зарядом.

Напомним, как в США заявили, что ядерный удар по Украине будут рассматривать как нападение на НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников не принялся оценивать риск применения россией тактического ядерного оружия, отметив при этом, что его качество и состояние вызывает вопросы.