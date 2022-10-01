За последние недели на «горячие линии» обратилось более двух тысяч оккупантов, желающих сдаться ВСУ

Только за последние несколько недель на «горячие линии» проекта «Хочу жить» уже поступило более двух тысяч обращений россиян о желании сдаться в плен.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Юсов рассказал, как спасает жизнь проект «Хочу жить» и разъяснил алгоритм, по которому российские солдаты могут сдаться в плен ВС Украины.

Представитель ГУР МО рассказал, как россиянам избежать отправки на передовую, если солдат уже мобилизован, а также подчеркнул, что повестки в рф выдали 100 тысяч мобилизованным, которых отправляют на самые опасные участки фронта.