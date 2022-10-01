В Эстонии россиянин купил дроны оккупантам – местные спецслужбы их конфисковали и передали ВСУ

Эстония передала Украине беспилотники, которые россиянин пытался передать оккупационной армии.

Об этом сообщили в посольстве Эстонии в Украине.

В Эстонии сотрудники полиции безопасности обнаружили мужчину, который имел гражданство как Эстонии, так и рф. Он купил дроны и пытался передать их российской армии.

Мужчину арестовали, а изъятые беспилотники решили передать на нужды Вооруженных сил Украины.