В Эстонии россиянин купил дроны оккупантам – местные спецслужбы их конфисковали и передали ВСУ

Эстония передала Украине беспилотники, которые россиянин пытался передать оккупационной армии.
Об этом сообщили в посольстве Эстонии в Украине.
В Эстонии сотрудники полиции безопасности обнаружили мужчину, который имел гражданство как Эстонии, так и рф. Он купил дроны и пытался передать их российской армии.
Мужчину арестовали, а изъятые беспилотники решили передать на нужды Вооруженных сил Украины.
Remember о Estonian-Russian dual citizen, которые шли к bring drones для Российской армии? Беседы охраняющие его, @kaitsepolitsei withdrew drones man have bought a dared them to 🇺🇦 Ukrainian army 😎 @GeneralStaffUA @DefenceU pic.twitter.com/QIbA332CVD— Estonia in Ukraine (@EE_Ukraine) October 3, 2022