Капитана-предателя, руководившего подразделением оккупантов в Буче и Ирпене, отдали под заочный суд

Сотрудники ГБР завершили спецрасследование в отношении бывшего заместителя начальника разведывательного управления командования штаба Военно-Морских Сил ВСУ Игоря Татарченко, который в 2014 году перешел на сторону врага. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

После захвата оккупантами воинской части в Севастополе в 2014 году к тому времени капитан II ранга присягнул на верность агрессору.

В настоящее время Татарченко занимает должность командира 155-й отдельной бригады морской пехоты рф. Эта группировка участвовала в боевых действиях в Буче и Ирпене.

После начала полномасштабной русской агрессии предатель пошел воевать против собственного народа. Даже не учел, что по оперативным данным, его близкие родственники до сих пор проживают на территории Киевской области.

Бывший украинский военный обвиняется в государственной измене (часть 1 статьи 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона.