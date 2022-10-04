С начала «частичной мобилизации» с рф в Казахстан сбежало более 200 тысяч россиян

С момента объявления «частичной мобилизации» в рф более 200 тысяч россиян въехали в Казахстан.

Об этом сообщил глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов, передает Zakon.kz.

– Более 200 тысяч граждан россии въехали в Казахстан, на сегодня выехали из страны 147 тысяч, – сказал министр МВД Казахстана.

При этом он отметил, что россияне из страны уезжают далее – уже насчитали 147 тысяч граждан рф, которые покинули Казахстан. Он сказал, что ситуация на границах уже нормализовалась.

3 октября более семи тысяч граждан рф въехали в Казахстан, около 11 тысяч выехали.

Напомним, что на россии «мобилизованым» не выдают форму, у них нет спальных мест, еды и денег. Также военторги подняли цены, а за «откос» требуют полмиллиона рублей взятки.