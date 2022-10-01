Украина продолжает вести переговоры с США о поставках дальнобойного оружия, – Маркарова

Украина обсуждает с США поставки оружия большего радиуса действия.

Об этом в интервью CNN заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

– Поддержка США была очень важной частью этой победы, и мы всегда благодарны нашим американским партнерам за все, что мы получили сегодня. И мы обсуждаем все виды вооружения, и мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Переговоры сейчас продолжаются, - отметила Маркарова.

Она отметила, что Украина надеется, что США предоставят такое вооружение.

– Мы покажем не только эффективное применение его (вооружения, - ред.), но и как ответственно его будут использовать, - сказала Маркарова.

По ее словам, Украина всегда тесно сотрудничает со своими партнерами. Отвечая на вопрос, предоставит ли Украина США право контролировать выбор целей в случае поставки ракет с дальностью полета более 100 километров, Маркарова подчеркнула, что Киев всегда тесно сотрудничает с партнерами.

– Наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. Обсуждения идут также на базе Рамштайн, где мы обсуждаем и делимся большим количеством информации. Так что я не думаю, что между нашими двумя странами есть какое-то недоразумение, - добавила она.