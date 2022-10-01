В Чечне скончался мужчина, которого заставили избить жену за участие в митинге, а его сына насильно отправили в Украину

В Чечне скончался супруг участницы протеста против путинской мобилизации Адам Мурадов. Он умер от сердечного приступа — на следующий день после того, как узнал, что их 18-летнего сына насильно отправили на войну в Украину.

Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал».

Несколько женщин в Грозном попытались провести митинг против мобилизации утром 21 сентября. Это была первая протестная акция за несколько лет, отмечает «Мемориал». В итоге она не удалась — силовики оцепили площадь, задержали женщин и отвезли в мэрию. Туда же привезли их родственников-мужчин. Их заставили избить женщин — кадыровцы угрожали, что иначе сделают это сами и будет хуже.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что родственников участниц акции протеста нужно отправить в Украину. 25 сентября 18-летний сын Адама Мурадова Валид позвонил родным и сообщил, что его отправили на войну — в тот момент он летел в самолете. Спустя два дня Валид Мурадов рассказал, что его скоро «отправят на передовую». На следующий день Адам Мурадов скончался.

«Мемориал» утверждает, что на семью Мурадовых сейчас давят силовики: требуют, чтобы те извинились на камеру и опровергли всю информацию — об отправке сына на фронт и избиении его матери.

Адам Мурадов — дядя Дауда Мурадова, который подвергался пыткам в Чечне. В декабре 2020 года его выдворили в россию из Франции, там он пытался получить убежище. В россии его обвинили в террористической деятельности. Он умер в феврале 2021 года в СИЗО-1 Грозного.

Напомним, в 2020 в Чечне жестоко убили модератора Telegram-канала, в котором критиковали Кадырова.