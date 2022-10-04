После объявления мобилизации из рф по миру разбежались около миллиона россиян, – Forbes

С 21 сентября, когда в рф началась мобилизация, из страны уехали около 600-700 тысяч человек. Еще один источник, знакомый с кремлевскими оценками, сказал, что с начала мобилизации из россии уехал почти миллион человек.

Об этом сообщил журнал Forbes, ссылаясь на слова собеседника в администрации президента рф.

Источник Forbes в администрации президента рф отметил, что подсчитать, сколько уехавших покинули страну с туристическими целями, не представляется возможным.

При этом только по открытым данным издание «Верстка» смогло насчитать более 300 тысяч человек, которые уехали из рф после объявления мобилизации.

В Казахстан с 21 сентября по 4 октября въехали 200 тысяч россиян, в Грузию с 21 по 29 сентября – почти 69 тысяч, а в следующие дни – около шести тысяч человек в сутки, в Финляндию с 21 сентября по 3 октября въехали почти 66 тысяч, в Монголию с 22 по 28 сентября въехали 6268. В Киргизии с 21 по 28 сентября 3526 россиян зарегистрировались в стране, данные о въезде россиян неизвестны.

Также некоторые жители рф после начала мобилизации направились в Армению, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Турцию, Египет и ОАЭ, но открытых данных о въезде россиян в эти страны нет.

Напомним, что на россии «мобилизованым» не выдают форму, у них нет спальных мест, еды и денег. Также военторги подняли цены, а за «откос» требуют полмиллиона рублей взятки.