Президент Зеленский признал ничтожными указы путина о «присоединении» оккупированных территорий Украины к рф

Президент Владимир Зеленский издал указ о ничтожности подписанных российским диктатором владимиром путиным «актов», нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

Указ от 4 октября опубликован на сайте главы государства.

Зеленский постановил признать никчемными, то есть не имеющими никаких юридических последствий подписанные утиным «указы», в которых диктатор рф назвал «независимыми» временно оккупированные войсками РФ территории.

Такие «указы» путин подписал 17 марта 2014-го (о «признании» Крыма), 29 сентября 2022 года (о Запорожской и Херсонской областях), а также перед полномасштабным вторжением РФ в Украину – 21 февраля он заявил, что признает «республиками» захваченные россией территории Донбасса.

Зеленский напомнил, что территория Украины является целостной и неприкосновенной в пределах ее международно признанной государственной границы, а суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию.

Напомним, Украина официально отказалась от любых переговоров с президентом россии владимиром путиным.