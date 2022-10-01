Глава Нацибанка Украины подал заявление об отставке

Глава Национального банка Кирилл Шевченко подал на рассмотрение Президенту Украины заявление об отставке.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

«В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность главы НБУ. Я обратился к Президенту Украины с просьбой принять мою отставку. Благодарю Президента Украины за проявленное доверие и совместную работу в пользу государства — и в мирное, и в военное время», - заявил Шевченко.

Он добавил, что, по его мнению, он выполнил миссию и был антикризисным менеджером.

«С первых дней в НБУ я был прежде всего антикризисным менеджером – и выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны. Война стала еще одним тяжелым экзаменом для нашей команды и меня лично – и мы его достойно сдали », - говорится в сообщении .

По информации на сайте, с началом полномасштабной войны Национальный банк обеспечил бесперебойную работу финансовой системы, не допустил панику на валютном рынке, остановил масштабный отток капитала ради защиты резервов, удержал инфляцию на адекватном уровне во время войны, подставил плечо государственному бюджету, понимая сложности с привлечением средств во время войны.

« Дополнительно подчеркну наши усилия в дипломатической плоскости – с одной стороны, мы активизировали механизмы международной финансовой помощи Украине, с другой – инициировали на международном уровне ряд решений, ослабивших экономику агрессора. На сегодняшний день НБУ действительно сильнее, чем когда-либо, в способности встречать вызовы и преодолевать кризисы, достойно проходит проверку войной. И сохраняет свою способность быть основой поствоенного восстановления экономики и направлять на это весь финансовый сектор. Тем, кто придет после меня, я передаю банковскую систему сильной, капитализированной, стойкой. Верю в то, что такой она останется и дальше , - заявил Глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Шевченко поблагодарил команду НБУ, на долю которой выпали сложные испытания в истории независимой Украины.

«Благодарен коллегам со всего финансового рынка. Мы вместе удержали работающую банковскую систему во время войны, обеспечили доступ граждан к финуслугам, держали финансовую стабильность вопреки сложным обстоятельствам. Это видят украинцы, этим увлекаются и ценят наши международные партнеры на всех уровнях. Благодарен нашим международным партнерам за плодотворное сотрудничество и непреклонную поддержку нашей страны и ее финансовой сферы в столь непростое время. Благодарю коллег из Верховной Рады, Правительства и других государственных институций за сотрудничество и те конструктивные совместные действия, которые сработали на благо финансовой системы и страны в целом», - заявил Глава Национального банка Кирилл Шевченко.

В пресс-службе НБУ отметили, что до принятия соответствующих решений Верховной Радой Украины об увольнении и назначении на должность Председателя Национального банка, Правление Национального банка продолжит выполнять свои функции и осуществлять управление деятельностью Национального банка в текущем составе.