Байден пообещал Украине новый пакет помощи: Пентагон опубликовал список, в котором есть HIMARS

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. В ходе диалога президент Соединенных Штатов анонсировал выделение нового пакета помощи для Украины в размере 625 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома .

«Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, поскольку она защищается от российской агрессии столько, сколько нужно, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму 625 миллионов долларов. Он включает в себя дополнительное вооружение и оборудование, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику, транспортные средства», – говорится в заявлении.

Как говорится в сообщении, во время разговора Байден также заверил Зеленского в готовности США возложить серьезные расходы на любое физическое лицо, организацию или страну, оказывающих поддержку аннексии России.

В Пентагоне опубликовали список вооружения, которое войдет в новый пакет помощи:

- 4 ракетные системы HIMARS и боеприпасы; - 16 155-мм гаубиц; - 75000 155-мм артиллерийских снарядов; - 500 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов; - 1000 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых мин (RAAM); - 16 105-мм гаубиц; – 30 000 выстрелов для 120 мм миномета; - 200 противоминных машин MaxxPro; - 200 000 патронов к стрелковому оружию; - оборудование для создания помех; -противопехотные боеприпасы Claymore.

Напомним, 9 мая Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.