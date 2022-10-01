Экс-глава Госинспекции ядерного регулирования заявил, что россияне заминировали два энергоблока на Запорожской АЭС

Хотя все атомные энергоблоки Запорожской атомной электростанции находятся в состоянии холодной остановки, сохраняется угроза взрыва на объекте, так как 1-й и 2-й энергоблоки станции в Энергодаре заминированы.

Об этом в ходе брифинга во вторник, 4 октября, сообщил бывший руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков.

«Все атомные энергоблоки находятся в состоянии холодной остановки… Мы знаем, что 1-й и 2-й энергоблоки заминированы… Есть сообщения касательно издевательств над персоналом, есть сообщения касательно попыток власти РФ перевести ЗАЭС под юрисдикцию РФ», — сказал Плачков.

По словам бывшего главы ведомства, на данный момент линии поставки электроэнергии на АЭС отремонтированы, однако в любой момент могут быть снова повреждены российскими оккупантами и ситуация на объекте остается напряженной.

Плачков добавил, что от войск РФ, которые находятся на станции, можно ожидать чего угодно — на данный момент известны случаи срабатывания мин на ЗАЭС и повреждения трансформаторного оборудования.

«Мы видим, что РФ не оставляет попыток касательно переведения ЗАЭС под юрисдикцию АЭС — чтобы она работала на Крым или на объединенную энергосистему РФ… Самое важное задание сейчас — сделать ЗАЭС безопасной для мира, не только для Украины», — отметил Плачков.

Также бывший руководитель инспекции выразил мнение, что сейчас на Россию необходимо давить всем мировым сообществом, чтобы оккупация атомного объекта была прекращена, так как архитектура ядерной безопасности, функционирующая на данный момент, не сработала".

«(Россию) не остановили, ни международные договоры, ни Женевские конвенции. Если она так себя ведет, миру уже нет другого выхода, как исключать эту страну-оккупанта из уважаемых международных организаций», — добавил Плачков.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрелы станции. россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом «защиты ее» от провокаций.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что россия разместила «военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции».

После этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать «зону безопасности» вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.

11 сентября стало известно, что Запорожская АЭС полностью остановлена, а последний работающий реактор переводят в холодное состояние.

15 сентября Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию с требованием к россии прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.