В застенках оккупантов на Харьковщине нашли коробку с зубами: одной из пыток было закапывание/выкапывание в землю заживо

После освобождения села Пески-Радьковские в Харьковской области в полицию обратились местные жители и сообщили, что в подвале одного из домов содержали пленных — местных жителей, АТОвцев и пленных из ВСУ.

Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Сергей Болвинов.

«Соседи постоянно слышали оттуда крики. Следователи нашли ужасную застенку в с. Пески-Радьковские. После деоккупации области в полицию поступают заявления о коллаборантах, преступлениях армии РФ, а также показания местных жителей», - сообщил он.

По его словам, на данный момент полиции точно известно о пытках закапывания/выкапывания в землю заживо и применения противогаза с тлеющей тряпкой.

Также в застенке найдены фаллоимитатор, коробка с вырванными зубными протезами, провода с веревками и письмо с опросом одного из находившихся здесь мужчин.

«Полиции известны ФИО военнослужащих, над которыми издевались русские. Следователи и прокуроры работают над установлением всех фактов, произошедших в этой застенке. Правосудие найдет каждого виновного», - сообщил Болвинов.

Напомним, что ранее Нацгвардия показала видео из российской застенки в освобожденной Казачьей Лопани