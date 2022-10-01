Во время освобождения села Давидов Брид ликвидирован майор из Алтайского края

В селе Давидов Брид на Херсонщине, которое Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов, был ликвидирован майор Сергей Попов. Убивать украинцев он приехал из Алтая.

Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm в Telegram .

О гибели захватчика в Украине написала в соцсетях администрация Тальменского района Алтайского края РФ, где проживал Попов.

Там же в 1998 году оккупант окончил Алтайский государственный аграрный университет. С 1999 по 2000 он проходил военную службу по призыву в отряде спецназа ВВ МВД на Северном Кавказе. От разведчика-гранатометчика военный преступник за 20 лет дослужился до замкомандира батальона оперативного назначения нацгвардии России, после чего уехал воевать в Украину, где он был ликвидирован 25 сентября 2022 года.

"Выпускник Алтайского аграрного университета решил свои навыки агронома испытать в Украине, но что-то пошло не так", - говорится в сообщении.

В некрологе Попова написано, что он, майор военной разведки росгвардии, погиб в результате взрыва « при увольнении школы » . Оккупант получил серьезную травму и умер от острой массивной кровопотери.

Расследователи обнаружили в соцсетях страницу Попова, последняя активность на которой зафиксирована 1 октября. Они предположили, что ее ведет кто-нибудь из его родных.