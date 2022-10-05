В лесах освобожденной Харьковской области продолжают находить потерянных российских оккупантов

В лесах освобожденной Харьковской области почти каждый день находят потерянных российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

«Из-за голода они выходят в населенные пункты, где их задерживают специалисты МВД. И, соблюдая требования Женевских конвенций, пополняют обменный фонд», — говорится в сообщении.

Также с первых дней войны после освобождения населенных пунктов Харьковской области полицией установлена сеть блокпостов.

«За сутки количество задержанных потенциальных коллаборантов могло достигать 40 человек, которые переданы для дальнейшей отработки в органы СБУ», — отмечает пресс-служба.

Сейчас устанавливаются все предатели и коллаборанты, работавшие на кафиров.