ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Бойцы 46 ДШБ подняли флаг над освобожденной Малой Александровкой в Херсонской области

Уже 224-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 3 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 4 октября.

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00:50 В сети появилось видео, как бойцы 46 отдельной десантно-штурмовой бригады отчитываются о взятии Малой Александровки Херсонской области и установлении украинского флага над админзданием.

00:50 Журналист Андрей Цаплиенко показал, как в освобожденной Богуславке в Харьковской области встречают украинских освободителей.

00:45 Российские оккупанты уничтожили в Камышевасе Луганской области 150-метровую телебашню, сигнал которой до полномасштабного вторжения доставал до оккупированных территорий, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Телебашня начала работать больше года назад, 22 августа. Радиус распространения сигнала составлял 50 км, поэтому сигнал украинского радио и телевидения достигал оккупированной территории. Около 200 тысяч жителей Луганщины и Донбасса могли получать украинский контент.

«На самой высокой ее точке развевался сине-желтый флаг размером четыре на шесть метров. Наверное, именно он и не давал покоя оккупантам, которые на Попаснянском направлении равняли с землей все», – сообщил руководитель ОВА.

00:35 В результате российских обстрелов в Никополе пострадали 4 человека - гражданские мужчины, из них двое госпитализированы, сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

«К сожалению, умерла еще одна женщина, которая попала под последний обстрел Зеленодольска, когда оккупанты ударили по остановке. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь, но она была в коме», – сообщил Вилкул.

Он добавил, что в результате российских обстрелов Никополя возникли 3 пожара, разрушены 4 квартиры пятиэтажного дома. Повреждены 14 гражданских объектов и объектов инфраструктуры, более 30 многоэтажных и частных жилых домов.

00:15 Оккупанты около полуночи нанесли очередной удар по 2 районам Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

«Обстрел двух районов Харькова – Холодногорского и Новобаварского », – сообщил он .

По его словам, под удар попали промышленные и инфраструктурные объекты. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.