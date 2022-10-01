Война на Николаевщине: Силы ПВО сбили шесть вражеских дронов-камикадзе

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты искренне говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 5 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 4 октября доступна по этой ссылке.

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09:05 Ночью с 4 на 5 октября враг атаковал Николаевский район шестью дронами камикадзе «Shahed-136». Силами противовоздушной обороны все сбиты, сообщает Николаевская ОВА.

08:23 Обстановка в южнобугской операционной зоне остается сложной, но контролируется Силами обороны, сообщает ОК «Юг».

«По результатам тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции по освобождению территорий Херсонщины из-под оккупации, нашими подразделениями освобожден, закреплен и восстановлен государственный флаг Украины в Любимовке, Крещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Большой и Малой Александровках, Броди Бериславского района. На разных участках фронта удалось углубиться от 10 до 20 км. Противник пытается удержать оккупированные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны. На отдельных направлениях, осуществляет перегруппировку, пытается подтягивать резервы, а иногда оставляет позиции, отходит на безопасное расстояние, уничтожает собственные запасы боеприпасов, пытается уничтожить мосты и переправы, чтобы замедлить темпы наступления наших войск», - говорится в сообщении.

Враг активно ведет воздушную разведку, продолжая техногенный шантаж и давление на гражданское население, наносит удары по гражданской инфраструктуре жилым районам тыловых населенных пунктов. По нашим позициям продолжает вести артиллерийский огонь, наносить ракетные удары.

К вечеру двумя ракетами С-300 нанес ракетный удар по Березнеговатской общине Николаевщины, без потерь. Полтора десятка снарядов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня выпустил по Очакову, имея целью повреждение портовой инфраструктуры. Пострадавших нет.

Нашей авиацией нанесено 7 ударов по противнику, подразделениями же противовоздушной обороны уничтожены 3 беспилотных разведчика «Орлан-10» в Бериславском и Николаевском районах и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брусковского.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны юга выполнено 290 огневых задач. Ориентировочные потери противника в сутки составляют: 31 рашист и более четырех десятков вражеской техники, среди которых 8 танков, 26 единиц автобронетехники, крупнокалиберная гаубица «Мста-Б» и пушка-гаубица.