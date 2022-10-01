Диктатор путин подписал законы о «присоединении» временно оккупированных территорий Украины к россии

Российский диктатор владимир путин утвердил ратификацию договоров о принятии так называемых «ДНР», «ЛНР», а также временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей в состав россии.

Об этом сообщают росСМИ.

Также в сети публикуют тексты соответствующих законов, которые фактически противоречат существующим международным нормам.

Кроме того, путин назначил Пушилина «врио главы ДНР», Пасечника - «врио главы ЛНР», Сальдо - «врио Херсонской области», Балицкого - «врио губернатора Запорожской области».

Как известно, накануне государственная дума рф единогласно ратифицировала «договор» о вхождении в состав россии так называемых «днр», «лнр», а также Запорожской и Херсонской областей. Следом за ней решение утвердил совет федерации.

В ответ Украина официально отказалась от любых переговоров с президентом россии владимиром путиным.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский издал указ о ничтожности подписанных российским диктатором владимиром путиным «актов», нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.