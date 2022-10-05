В Евпатории не хватает лекарств для раненых оккупантов, – Генштаб ВСУ

В медучреждениях Евпатории в оккупированном россией Крыму не хватает медицинских средств для лечения раненых оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В ведомстве сообщили, что, по имеющейся информации, на временно оккупированной территории АР Крым, в медицинских учреждениях города Евпатории, не хватает медицинских средств для лечения раненых оккупантов.

Кроме того, противник имеет проблемы с отдельными видами обеспечения во время проведения так называемой «долевой мобилизации».

«Так, был отправлен мобилизованный личный состав из учебного центра Молькино Краснодарского края обратно в Приморско-Ахтарск, в связи с неспособностью разместить, одеть и обеспечить питанием указанную категорию военнослужащих», - говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что российские оккупационные власти пытаются компенсировать потери личного состава за счет призыва местного населения временно занятых и оккупированных территорий Украины. Так, по имеющейся информации, мужчин из Луганска, без проведения медицинской комиссии и подготовки, после мобилизации сразу направляют на доукомплектование подразделений, понесших наибольшие потери.