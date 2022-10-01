Гайдаржи считает, то разрушенное здание Николаевского облсовета надо окончательно демонтировать и построить новое

Здание Николаевского областного совета нет смысла реконструировать – его нужно снести и построить новое.

Об этом сообщил заместитель главы Николаевской ОВА Валентин Гайдаржи в эфире программы НИС-ТВ.

Как известно, 29 марта вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по админзданию Николаевской облгосадминистрации. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).

Он отметил, что реконструкция дороже строительства. На сегодняшний день, по визуальному заключению экспертов, здание облсовета аварийное – есть различные нарушения, поэтому простым ремонтом их не исправит, нужна полная реконструкция, но она будет стоить в полтора раза дороже, чем строительство нового областного совета.

— Здание построено во времена Советского Союза, там не учтены нормы пожарной безопасности, инклюзии. Поэтому, если все перестраивать, то оно будет примерно в полтора раза дороже, чем его снести и построить по новым требованиям и технологиям новое здание. Поэтому, лично мое мнение – его нужно демонтировать и нужно строить новое, современное в другом месте. Это решение должно принимать общиной, через градсовет. И опять же, мое мнение, на сегодняшний день это не наша основная задача, - отметил замглавы ОВА.

Напомним, в результате удара по зданию ОВА погибли 37 человек, травмы получили 34 человека.

Позже, в ходе пресс-конференции, Ким рассказал, что в здании Николаевской ОВА в момент попадания ракеты работали 200 человек.

Также николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что здание Николаевской облгосадминистрации, после удара ракетой, не подлежит восстановлению.