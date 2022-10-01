Пентагон не подтвердил информацию о «ядерном поезде» путина, который движется к границе с Украиной

Пентагон не располагает информацией, подтверждающей сообщения о том, что россия может перевозить тактическое ядерное оружие по железной дороге.

Об этом заявила заместитель помощника министра обороны по вопросам Украины и россии Лора Купер, сообщает агентство Reuters.

Купер добавила, что американские военные не видят никаких признаков, чтобы изменять размещение собственных ядерных сил.

- У меня нет ничего другого, кроме как данных из открытых источников, – сказала Лора Купер.

Пентагон внимательно следит за ядерными силами россии, что является основной частью его миссии со времен холодной войны.

Напомним, по данным The Times, президент рф владимир путин, вероятно, планирует испытание ядерного оружия вблизи Украины – для этого он направил по направлению линии фронта так называемый «ядерный поезд».

Между тем, НАТО пока не видел признаков возможной подготовки россии к ядерному испытанию, но продолжает пристально следить за ситуацией.