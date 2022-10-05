Из-за значительных неудач свой армии, в рф еще в мае начали проводить скрытую мобилизацию, - ГУР

Еще вначале мая в рф приступили к частичной мобилизации россиян, понимая, что не могут справиться с теми задачами, которые они перед собой поставили.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в программе «Орестократия».

По его словам, после неудавшихся планов по захвату Киева и полной оккупации Украины, в россии стали проводить скрытую мобилизацию.

— Начали появляться первые так называемые добровольцы, произошло привлечение «боевого армейского резерва страны», начали активно рекрутировать людей российские частные военные компании, появились так называемые патриотические батальоны, набор в которые должны были делать все федеральные образования в россии. Было много примеров того, что скрытно проводится мобилизация, но об этом никто не говорил, – отметил представитель военной разведки Украины.

Напомним, отдельные представители кремля пытаются найти возможность уйти от президента рф владимира путина, спасти себя и свое состояние. Вопрос будущего россии остается открытым.