60% жителей Евросоюза поддерживают дальнейшие поставки оружия Украине, - опрос

Согласно опросу, проведенному Фондом Бертельсмана в июне, большинство жителей Евросоюза, а именно 60%, выступают за дальнейшие поставки вооружений в Украину.

Об этом сообщает «ЕП».

Каждые три месяца с начала войны фонд опрашивает 12 000 человек в разных странах ЕС, что они думают о политике ЕС по отношению к Украине.

Первый опрос был проведен в марте. Тогда он показал, что уровень поддержки поставок вооружения тогда составлял 62%, тогда как в июне немного упал – на два процента.

В Германии 61% респондентов считают, что Украине нужно снабжать оружием. Самый высокий показатель среди стран ЕС в Польше – 84%.

Только в Италии среди опрошенных государств нет большинства поставок оружия. Там 58% респондентов выступают против. Уровень одобрения по поставкам оружия также упал во Франции – на восемь процентных пунктов.

Напомним, что в сентябре опубликовали опрос, согласно которому все больше россиян не хотят продолжения войны с Украиной.