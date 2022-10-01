В Мариуполе учителя-коллаборанты устраивают для детей «классные часы», на которых врут про Украину

Во временно оккупированном Мариуполе учителя-коллаборанты учат детей фейкам и пропаганде.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет у себя на канале в Telegram.

«Так проходит «промывка мозгов» мариупольским детям. Учителя-коллаборанты рассказали ученикам школ о «незаконности» референдума 1991 года и «несуществовании Украины», - прокомментировали в горсовете аудиозапись.

Сообщается, что подобные «классные часы» вынудили проводить в каждой школе оккупированного города. Учителям раздали указания, теперь они обманывают детей, рассказывая, что все города востока и юга Украины – российские, при этом пытаясь навязать ненависть к Украине.

«Изначально Запорожье и Херсон строились как российские огромные центры кораблестроения. А Луганск и Донецк – огромные индустриальные промышленные центры. Собственно, они много лет поддерживали такое свое историческое предназначение…», - говорит учительница.

Напомним, в захваченном Мариуполе российские энергетики взорвались на взрывчатке 1 октября. Один из них погиб, другой находится в тяжелом состоянии.