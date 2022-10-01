На войне погиб бывший десантник 79-й бригады, «киборг» Вячеслав Зайцев

В боях за Украину героически погиб Вячеслав Зайцев.

Об этом сообщает «Европейская Солидарность Запорожье».

Зайцев – «киборг», историк, ученый, депутат городского совета, военнослужащий, до последнего вздоха защищавший свое государство. Он служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, дважды был ранен – в Донецком аэропорту и в боях за Дебальцево.

«В 2014 году он пошел защищать страну от российского врага, был в самых горячих точках Донбасса среди которых – Донецкий аэропорт. Через год вернулся домой – занялся депутатской и научной деятельностью. За его плечами – работы по исследованию памятников Запорожского казачества, как на суше, так и под водой. Вячеслав Зайцев был известен и как общественный деятель – занимался защитой прав ветеранов АТО».