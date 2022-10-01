В оккупированной части Херсонской области коллаборантка «сдала» россиянам по меньшей мере 23 проукраинских активистов

Сотрудники Службы безопасности разоблачили очередных предателей, которые помогают рашистам на временно оккупированных территориях Херсона.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Семеро из них получили сообщение о подозрении в составе организованной преступной группы, поскольку целенаправленно и, координируясь между собой, способствовали передаче россии ресурсов Укрпочты.

Отдельное подозрение получила бывшая сотрудница одного из правоохранительных органов Херсонщины. По заданию российских спецслужб она передала врагу данные о по меньшей мере 23 патриотически настроенных херсонцах.

В обмен на лояльность злоумышленница получила должность в так называемой «военно-гражданской администрации Херсонской области» и теперь пытается «оправдать проявленное ей доверие».

Что касается передачи оккупантам имущества Укрпочты, то в этом производстве новое подозрение от СБУ получил эксрегионал Владимир Сальдо, добровольно «возглавивший» оккупационный режим в Херсонской области, его заместитель Екатерина Губарева, а также бывший директор филиала Херсонской дирекции «Укрпочты». После захвата врагом области он согласился руководить незаконным образованием «государственное унитарное предприятие «почта Херсона».

Сотрудники СБУ собрали доказательства добровольного сотрудничества с врагом еще 4 «руководителей филиалов». В частности, речь идет о следующих предателях:

-«глава» так называемого «федерального государственного унитарного предприятия «почта Крыма»;

-«директор» так называемого департамента по управлению персоналом в «федеральном государственном унитарном предприятии «почта Крыма»;

-начальница так называемого «государственного унитарного предприятия «почта таврии»;

-работник так называемого «государственного унитарного предприятия «почта Херсона».

Всем «чиновники» объявили о подозрении за пособничество государству-агрессору, совершенное в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины).

Дополнительно Сальдо, Губарева и Фирман получили по подозрению по ч. 3 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила двух российских агентов в Одесской и Донецкой областях. Они разведывали места дислокации и маршруты перемещения сил обороны в прифронтовых районах на юге и востоке Украины.