Нардеп Чорноморов рассказал, как в первые дни полномасштабного вторжения россии сопровождал оружие для защиты Вознесенщины

Народный депутат Украины Артем Чорноморов, поздравляя бойцов территориальной обороны с профессиональным праздником, вспомнил, как в первые дни полномасштабного вторжения России сопровождал автомобили с оружием для защиты Вознесенщины.

Он отметил , что для него это «наименьшее, что мог сделать с учетом обстоятельств».

«Мой дом с краю – первым врага встречаю». Это изречение с казацких времен лучше всего передает сущность территориальной обороны. Когда кто-то садился в автомобили, узнав о том, что Россия начала полномасштабное наступление, были такие ребята, которые начали искать оружие для защиты родного Дома», - рассказал нардеп.

Он вспомнил, как быстро в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину выстраивались силы территориальной обороны.

«Хорошо помню, как буквально из колес, выстраивались наши силы терробороны. Как ночью лично сопровождал оружие для наших защитников добровольцев, не побоявшихся вступить в силы обороны. Это не восхваление, это воспоминания о самом малом, что мог сделать с учетом обстоятельств. Тогда нужны были быстрые решения, которые показали свой результат, когда мы отстояли нашу Вознесенщину», - написал нардеп.

Чорноморов отметил, что у бойцов ТРО были считаны часы для принятия решения защищать государство.