В одной из областей россии завербовали 650 заключенных на войну с Украиной

Командование подразделений российских оккупационных войск продолжает вербовать заключенных с целью восполнения потерь личного состава.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По предварительной информации, более 650 заключенных из исправительных колоний строгого режима Ставропольского края согласились поучаствовать в боевых действиях в Украине.

А на временно оккупированной территории Луганской области из-за большого количества раненых и перегрузки местных лечебных заведений противник обустроил и использует школу как военный госпиталь. По предварительной информации, там находится до 200 раненых оккупантов.

В результате успешных действий Сил обороны на Херсонском направлении подразделения противника понесли потери и пытаются эвакуировать раненых и технику к ближайшим переправам через реку Днепр. В частности, в населенный пункт Веселое, возле Каховской ГЭС, враг переместил около 150 раненых военнослужащих и около 50 единиц поврежденной военной техники.