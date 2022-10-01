В Харьковской области в яме-карцере нашли тела двух мужчин, которых убил российский «спецназ»

В Харьковской области полиция обнаружила тела двух замученных мужчин.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Тела убитых нашли на базе отдыха в селе Новоплатоновка Боровской ОТГ. Их руки были соединены наручниками. У погибших огнестрельные ранения головы. Возраст погибших примерно от 30 до 35 лет. Они были одеты в гражданскую одежду. Тела находились в песчаной яме размером 2,5 х2, 5 метра глубиной 4 метра. Личности погибших устанавливаются.

По предварительным данным, на указанной базе размещались российские спецназовцы в количестве 250-350 человек. Периодически происходила ротация.

Следователи полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины.