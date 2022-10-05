Выжившие очевидцы рассказали, как оккупанты расстреляли эвакуационную колонну на Харьковщине

Люди, выжившие после расстрела гражданской автоколонны в Харьковской области, рассказали, как все происходило. Они под свистом пуль по посадкам убегали от обстрелов. Раненые и испуганные пешком шли в ближайшую деревню.

Об этом сообщает ТСН .

Тамара не сдерживает слезы. Женщине удалось выжить при расстреле колонны в Купянском районе, но ее мужа забрали вражеские пули. Она вспоминает, как в последний раз видела его раненым в автомобиле.

– кричал «вылезай из машины, а то сейчас подорвемся!». А я говорю «я без тебя не пойду». Я, когда вылезла, то дергала его дверь, хотела вытащить, а его дверь заклинило. И он не мог вылезти», - рассказала жительница Купянска-Узлового Тамара Галишникова.

И под градом из шаров женщина вместе с дочерью и собакой побежала с дороги.

– Шли восемь человек. Одного мы просто не доказали. Мы шли по перебежкам, в посадке прятались. Потому что стреляли за нами. Такое ощущение, что за нами кто-то следовал, – рассказала Галишникова.

– Выпрыгивали, то есть просто падали на землю. Я прикрывала собаку. Мы лежали и водитель мне говорил «не поднимай голову», потому что пули свистели над головой, – рассказала еще одна жительница Купянска-Узлового Людмила Потапова.

Колонну расстреливали с двух сторон, рассказал Николай, потерявший сына в этом адском путешествии.

– Стреляли через машины из гранатометов, чтобы в посадку не бежали. А с этой стороны добивали из автоматов. Впереди машина сына сгорела на моих глазах с ребенком шестилетним, бабушкой и папой этого ребенка, – рассказал житель Купянска-Узлового Николай Бондаренко.

Колонну из шести легковушек и «Газели», по данным CБУ, 25 сентября расстреляла российская ДРГ. Это произошло в так называемой серой зоне между оккупированным Сватовым и освобожденным Купянском. Люди убегали из-под постоянных обстрелов – хотели из-за России попасть в другие страны. Организовал перевозку местный волонтер Дмитрий. За место в колонне брал 6 тысяч гривен. Сам остался в селении.

- Этот мужчина – Дима его, кажется, зовут – собирал деньги с людей и он сказал, что все будет хорошо: «приходите завтра утром и вы уедете». Он сказал, что дорога чистая, что можно ехать без проблем, – рассказала Людмила.

Но колонну гражданских расстреляли из пулемета всего через полчаса после выезда. Погибли 24 человека, среди которых 13 детей и беременна. Она с тремя малышами ехали в грузовике, который сгорел дотла.

– Стреляли, пока не закончились абсолютно крики, – рассказал Николай.

Мужчину, организовавшего смертельную эвакуацию, на следующий день нашли мертвым. Чиновники подозревают самосуд.

– Его нашли мертвым в центре поселка с простреленной головой. Я думаю, что родственники тех людей, которых он отправил насмерть, нашли его, – предположил Бондаренко.

А еще через день освободили село, в котором прятались выжившие во время расстрела люди. Они и поведали о преступлении. Дело расследует СБУ, устанавливающая личности погибших и их убийц.