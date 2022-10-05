ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Лимане обнаружили могилы 50 мирных жителей, ставших жертвами российской агрессии

Уже 225-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 4 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 5 октября.

Информация постоянно обновляется...

00:29 В недавно освобожденном Лимане Донецкой области обнаружили более 50 могил с гражданскими, пишет «Громадське».

россияне вырывали траншеи и заставляли людей, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими военными, собирать тела погибших для перезахоронения.

Парень, которого оккупанты тоже задерживали и заставляли хоронить, рассказал, что не все похороненные люди идентифицированы. Их тела могли долго лежать на улицах. Также погибших в результате обстрелов иногда хоронили их соседи.

оккупанты не забирали тела своих военных. Так, в одном из домов жили россияне и организовали там медпункт. Когда они отступали, забрали раненых, а мертвых оставили.

На этом кладбище похоронены более 50 человек. Некоторые захоронения обозначены табличками с именами, но есть и лишь пронумерованные.

00:27 В районе Бахмута 93-я бригада отразила штурм и уничтожила около 50 оккупантов.

Об этом сообщает журналист Роман Доник.

«С 3 утра и до темноты, почти по всей полосе ответственности 93-й бригады были попытки проломить нашу оборону. Атаковали почти без остановки на разных участках одновременно – пехота при поддержке бронетехники. Потери врага как минимум 50 убитых. Лезли все. И ЧВКашники и россияне, и мобики из «дыры». Даже свежину подвезли из рф», - говорит он.

Также он показал документы убитого снайпера-оккупанта, которого мобилизовали 20 сентября.

00:12 Министр обороны Чехии Яна Чернохова объявила об одобрении дальнейшей военной помощи Украине на фоне ее полномасштабной войны с россией.

Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам Черноховой, в новый пакет помощи входит тяжелая техника, но подробности Чехия не будет объявлять по соображениям безопасности. Ранее Чехия поставляла танки, вертолеты, пушки и РСЗО.