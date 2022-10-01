«Шахиды» вам ничем не помогут, вы уже проиграли», - Зеленский обратился к оккупантам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским оккупантам и заявил, что им не помогут иранские беспилотники «Shahed-136».

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Даже если вы еще где-то в мире найдете какое-то другое оружие с таким же «естественным» для вашего «русского мира» названием, как эти вот иранские «шахиды», которыми вы пытаетесь бомбить такие наши города, как например Белая Церковь... Это все равно уже ничем вам не поможет. Вы уже проиграли. Проиграли потому, что даже сейчас, на 224-й день полномасштабной войны, вам приходится объяснять своему обществу, зачем все это нужно: эта война, лживая мобилизация и самоуничтожение всех перспектив вашего народа, - говорит Зеленский.

Также он обратил внимание на лживые заявления путина о войне в Украине.

- Когда люди чувствуют свою правоту и находятся на своей собственной земле, они сами все знают. Им не нужны навязчивые лекции по «альтернативной истории» и сеансы политинформации каждый день – то на встрече с учителями, то на совещании о ходе сезонных полевых работ. Украинцы знают, за что воюют. И все больше и больше граждан россии осознают, что они должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну, - заявил Зеленский.

Он поблагодарил воинов Воздушных сил ВСУ, которым удалось сбить шесть беспилотников иранского производства. Три беспилотника были сбиты зенитчиками 302-го зенитного ракетного Харьковского полка, а еще три сбили наши летчики-истребители из 204-й Севастопольской бригады тактической авиации.