Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили 58 оккупантов, 9 танков и два склада боеприпасов

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты искренне говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 6 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 5 октября доступна по этой ссылке .

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07:18 Обстановка в операционной зоне южных регионов сложная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий, хотя и существенно уступает территорию. В составе враждебных сил существенных изменений по количеству, положению и качеству не произошло, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 5 октября.

Пытаясь найти способы противодействия нашему активному продвижению, враг активизирует воздушную разведку. Силами усиленного тактического подразделения противником была предпринята попытка провести наступательные действия в направлении Любомировки. Удачи не имел, с потерями отступил.

К вечеру враг нанес авиационный удар вертолетом по нашим позициям. В ответ нашей авиацией нанесены четыре удара по противнику, а подразделениями противовоздушной обороны дважды в день в районе Брускинского, на Бериславщине, уничтожен беспилотник-разведчик «Орлан-10».

Во время ночной атаки дронов-камикадзе по Одесчине и Николаевщине, по предварительным данным, шесть дронов сбиты силами противовоздушной обороны.

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 350 огневых задач, по результатам которых ориентировочные потери врага составляют: 58 рашистов, девять танков, 17 единиц автобронетехники, четыре крупнокалиберных гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б», еще одна самоходная гаубица «Акация», миномет, командно-штабная машина, реактивная система залпового огня «Град», противотанковый ракетный комплекс, а также два состава боеприпасов в Баштанском и Бериславском районах.

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море – с десяти единиц, держится у крымского берега, но пять ракетоносителей, из которых два подводных, держат наготове более трех десятков ракет типа «Калибр».

На территории Приднестровского региона Республики Молдова признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Подразделения оперативной группы русских войск и вооруженных формирований самопровозглашенной ПМР несут службу в усиленном режиме. Уровень террористической угрозы властями непризнанной республики обозначен как желтый.